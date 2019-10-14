2019-10-14T13:02:23+03:00
Общество

Предприятия Башкирии ожидают проверки после аварии на «Полиэфе»

В правительстве республики обсудили инцидент на благовещенском предприятии
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
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Власти Башкирии дополнительно проверят ряд предприятий после аварии на «Полиэфе». Об этом на еженедельном совещании в правительстве сообщил и.о. заместителя премьер-министра Андрей Назаров.

Напомним, вечером 9 октября на одном из резервуаров благовещенского химического предприятия «Полиэф» обвалился участок стены. В результате хранившиеся в цистерне стоки — около восьми тонн — попали на прилегающую территорию. В ликвидации аварии участвовали несколько экстренных служб.

– Сейчас самое главное – завершить все работы, связанные с ликвидацией последствий. Надзирающие органы определяют степень ущерба, который должен быть возмещён в полном объёме, – сказал глава Башкирии Радий Хабиров.

Андрей Назаров пояснил, что ни один населенный пункт не попал в зону загрязнения. Все стоки удалось вовремя локализовать. Они не попали в водоемы и системы водоснабжения. На это указывают результаты трех мобильных лабораторий. По данным исследований, на близлежащей реке Казмышла растворенный кислород в норме, а пробах питьевой воды превышения ПДК вредных веществ не зафиксировано.

Исполняющий обязанности премьер-министра добавил, что для предовтращения подобных инцидентов будет обеспечен дополнительный контроль над всеми опасными производствами в Башкирии. Также предприятия ожидают ряд проверок – в том числе по выявлению износившегося оборудования и строительных конструкций.

– Надо эту историю с авариями завершить, и надеюсь, что это больше не повторится, – подытожил Радий Хабиров. Он выразил благодарность руководителям экстренных служб и муниципалитетов за слаженную работу во время ЧС. Всех отличившихся работников руководитель региона поручил поощрить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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