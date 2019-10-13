В уфимском дворе провалился асфальт

СЕГОДНЯ 19:54 2019-10-13T19:54:40+03:00

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Сегодня днем, 13 октября, во дворе дома №4/4 по улице Рабкоров произошел обвал грунта. Жильцы двора сразу сообщили о случившемся спасателям.

Как сообщили в Управлении гражданской защиты, на место выехали аварийная бригада МУП «Уфаводоканал» и представители городских служб.

Они оперативно огородили опасный участок и организовали аварийно-восстановительные работы.

- После устранения причины инцидента место провала будет засыпано. Восстановление асфальтового покрытия запланировано на 14 октября, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU