2019-10-13T19:24:48+03:00
Общество

Водители уфимских маршруток грозятся повысить цены на проезд

На неприятную ситуацию наткнулся житель Демы
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Уфимские перевозчики намерены поднять стоимость проезда в маршрутках. На неприятный инцидент нарвался житель Демы Венер З., когда ехал на 257-ой маршрутке.

Как сообщает издание «UfaTime.ru», водитель автобуса неожиданно объявил пассажирам, что при оплате проезда банковской картой или ЕТК «Алга», он будет списывать 35 рублей вместо положенных 30.

Свое решение он аргументировал тем, что ему за «пользование картой» приходится платить налоги. Также он пожаловался, что из-за современного метода оплаты проезда перевозчики лишаются прибыли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В уфимском дворе провалился асфальт
В Уфе ветеринары чудом спасли кота, которого бросила умирать хозяйка
Ночью в жилом доме в Башкирии сгорели две квартиры
Многодетная мать из Башкирии убила любовника, которого застала с другой
Элвин Грей рассказал, в чем секрет его бешеной популярности
Пропавшую в Башкирии молодую красавицу с пирсингом нашли в другом городе
В Башкирии снова объявлено штормовое предупреждение
В уфимском подъезде нашли окровавленного мужчину
Владелец ПАЗа, попавшего в серьезное ДТП в Уфе, назвал виновника аварии
Житель Башкирии застрелил лебедя
В Башкирии в ноябре откроется новый мост
30-летний водитель в Стерлитамаке погиб, врезавшись в дерево
На трассе под Уфой водитель насмерть сбил сразу двух молодых людей
В Башкирии осудят 18 членов наркогруппировки
«У меня мурашки»: уфимца назвали секс-символом шоу «Танцы» на ТНТ
«Уфаводоканал» опроверг слухи об отравленной стоками «Полиэфа» воде
Появилось видео момента аварии с пассажирским автобусом в Уфе
В Башкирии разыскивают 17-летнюю девушку c пирсингом на лице
В Уфе маршрутка протаранила столб после столкновения с легковушкой