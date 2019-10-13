Водители уфимских маршруток грозятся повысить цены на проезд

СЕГОДНЯ 19:07 2019-10-13T19:24:48+03:00

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Уфимские перевозчики намерены поднять стоимость проезда в маршрутках. На неприятный инцидент нарвался житель Демы Венер З., когда ехал на 257-ой маршрутке.

Как сообщает издание «UfaTime.ru», водитель автобуса неожиданно объявил пассажирам, что при оплате проезда банковской картой или ЕТК «Алга», он будет списывать 35 рублей вместо положенных 30.

Свое решение он аргументировал тем, что ему за «пользование картой» приходится платить налоги. Также он пожаловался, что из-за современного метода оплаты проезда перевозчики лишаются прибыли.

ИСТОЧНИК KP.RU