2019-10-13T16:55:30+03:00
Происшествия

Многодетная мать из Башкирии убила любовника, которого застала с другой

Женщина получила 7,5 лет тюремного срока
Эльвина АПАРИНА
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В Башкирии многодетная мать убила любовника, которого застала за изменойВ Башкирии многодетная мать убила любовника, которого застала за изменой
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Белорецкий межрайонный суд вынес приговор в отношении многодетной матери, которая одним ударом убила своего возлюбленного из-за ревности.

В один выходной убитый позвонил ей, сообщил адрес и попросил ее прийти в эту квартиру и забрать его домой. Подсудимая вошла в помещение и на кухне в темноте разглядела, как ее любовник целуется с другой женщиной. Как выяснилось позже, со своей бывшей. Разъяренная ревнивица схватила нож и ударила им своего сожителя прямо в грудь.

Тот лишь успел сказать – «Ты что делаешь? Ничего не было!». Но в считанные секунды он упал на пол, побледнел и скончался до приезда скорой. После чего, она выбросила нож на пол и подошла к убитому, чтобы ему помочь, стала бить его по щекам руками, пыталась делать искусственное дыхание, хотела ему помочь.

Во время расследования подсудимая раскаялась и признала свою вину. Тетя убитого, в свою очередь, высказалась на суде на стороне обвиняемой. Женщина сказала, что ее племянник сам виноват в том, что произошло.

Суд признал мать троих детей виновной в совершении убийства и приговорил ее к 7 годам 6 месяцам лишения свободы без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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