СЕГОДНЯ 16:09 2019-10-13T16:37:50+03:00

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Башкиркий Джастин Бибер в крайнем интервью изданию «Вечерние Челны» рассказал, как ему удалось привлечь интерес аудитории разного возраста и пола.

Элвин Грей рассказал, что поначалу его песни слушали только девочки, и, выпуская свой второй альбом, решил добавить в него «драйва», чтобы привлечь и парней.

- Записал следующий альбом – появились парни. Потом решил, что нужно создать песни со смыслом, более эмоциональные, о жизни, чтоб привлечь взрослое поколение. Затем пришла пора брутальных песен для мужчин. В итоге, на мои концерты ходят семьями и каждый находит что-то для себя. Это очень круто, - отметил певец.

Концерты Радика Юльякшина действительно собирают несколько тысяч людей. Он стал одним из первых в татаро-башкирской эстраде, кому удалось собрать 8 тысяч зрителей на «Уфа Арене».

ИСТОЧНИК KP.RU