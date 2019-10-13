2019-10-13T14:08:12+03:00
Общество

В Башкирии снова объявлено штормовое предупреждение

Порывы ветра достигнут 18 м/с
Эльвина АПАРИНА
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В МЧС республики снова предупредили об ухудшении погодных условий. Так, с 20 часов 13 октября до 20 часов 14 октября на территории Башкирии объявлено штормовое предупреждение.

По данным ведомства, порывы ветра достигнут 18 м/с, местами пройдут дожди. На отдельных участках дорог ожидается дымка, видимость составит всего один-два километра. Без острой необходимости на трассу лучше не выезжать.

Спасатели рекомендуют особое внимание обратить на печное отопление и просят эксплуатировать только исправную печь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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