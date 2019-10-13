В уфимском подъезде нашли окровавленного мужчину

СЕГОДНЯ 13:29 2019-10-13T13:29:19+03:00

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Накануне вечером уфимка обратилась в полицию и сообщила, что в одном из домов по улице Ферина в подъезде лежит мужчина. Неизвестный истекал кровью и не подавал признаков жизни. Приехавшие на место медики увезли его на скорой в больницу.

Выяснилось, что 32-летний пострадавший мужчина выпивал у своего товарища. В какой-то момент собутыльники повздорили, тогда хозяин квартиры схватил нож и ударил им своего друга в грудь. После чего выбросил нож в кухонную раковину и сел дожидаться полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU