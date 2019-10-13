Владелец ПАЗа, попавшего в серьезное ДТП в Уфе, назвал виновника аварии

СЕГОДНЯ 12:50 2019-10-13T12:50:43+03:00

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Ночное ДТП в Уфе, где ПАЗик, следовавший по маршруту №249, протаранил столб на остановке "Спортивная", прокомментировал сам перевозчик. Как рассказал владелец маршрута Фанис Батыров, вины его водителя в аварии нет.

- Маршрут N249 «АБЗ -ТСК Пушкинский» - мой. Водитель автобуса прав, водитель «девятки» нарушил ПДД, - сказал Батыров журналистам «РБК – Уфа».

Напомним, серьезная авария произошла около 23 часов 12 октября на проспекте Октября. Водитель ВАЗ-2109 при повороте на улицу 50 лет СССР не уступил дорогу ПАЗику. Автобус от удара отбросило прямо на столб, его водитель вылетел из лобового стекла.

Всего в ДТП пострадали 10 человек, четверо госпитализированы, еще шестеро отпущены домой.

ИСТОЧНИК KP.RU