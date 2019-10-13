Житель Башкирии застрелил лебедя

СЕГОДНЯ 11:58 2019-10-13T11:58:29+03:00

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Накануне в Нефтекамске полицейские задержали мужчину, который на территории Кармановского водохранилища вблизи села Энергетик который из ружья подстрелил лебедя.

Оказалось, что 58-летний мужчина является охотником. Разрешение на оружие у него есть, а вот лицензии на отстрел нету. По словам злоумышленника, он увидел плавающих птиц, и, предположив, что это гуси, открыл стрельбу. Мертвого лебедя он достал из воды и положил в сумку.

К счастью, в этот момент рядом оказался участковый и задержал охотника. Сейчас по факту незаконной охоты проводится проверка. У злоумышленника сотрудники полиции изъяли тушу птицы, охотничье ружье, 35 патронов 12 калибра, 2 гильзы 12 калибра, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Мужчине может грозить наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев со штрафом до двухсот тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU