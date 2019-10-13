2019-10-13T11:14:44+03:00
Общество

В Башкирии в ноябре откроется новый мост

Его строят в деревне Кирюшкино Федоровского района
Эльвина АПАРИНА
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В конце ноября в деревне Кирюкшино Федоровского района Башкирии будет сдан новый мост через реку Ашкадар. В ходе рабочей поездки в район с его строительством ознакомился и Радий Хабиров.

Главе рассказали, что старый мост пришел в непригодное состояние, потому что его подтапливало во время подъема воды весной. Мост жителям села был крайне необходим, поскольку на одном берегу расположены детсад, ФАП и школа.

Деревня включена в федеральную целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий», сообщили в пресс-службе главы. Строительство объекта производится в рамках этой программы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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