В Башкирии в ноябре откроется новый мост
В конце ноября в деревне Кирюкшино Федоровского района Башкирии будет сдан новый мост через реку Ашкадар. В ходе рабочей поездки в район с его строительством ознакомился и Радий Хабиров.
Главе рассказали, что старый мост пришел в непригодное состояние, потому что его подтапливало во время подъема воды весной. Мост жителям села был крайне необходим, поскольку на одном берегу расположены детсад, ФАП и школа.
Деревня включена в федеральную целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий», сообщили в пресс-службе главы. Строительство объекта производится в рамках этой программы.
ИСТОЧНИК KP.RU