На трассе под Уфой водитель насмерть сбил сразу двух молодых людей
ДТП произошло на автодороге Курасково-Николаевка
фото: ГИБДД по РБ
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Вчера вечером, 12 октября, в Уфимском районе произошла смертельная авария с участием пешеходов.
Как сообщили в ГИБДД по РБ, на автодороге Курасково-Николаевка 44-летний местный житель за рулем «Lifan X50» сбил двух молодых людей 21 и 25 лет. После наезда на них автомобиль съехал в кювет. От полученных травм пешеходы скончались на месте аварии. Приехавшие на место медики констатировали смерть.
Со слов водителя, погибшие шли в попутном направлении без световозвращающих элементов на одежде. По данному факту начато разбирательство.
ИСТОЧНИК KP.RU