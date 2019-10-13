2019-10-13T10:27:35+03:00
Происшествия

На трассе под Уфой водитель насмерть сбил сразу двух молодых людей

ДТП произошло на автодороге Курасково-Николаевка
Эльвина АПАРИНА
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фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
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Вчера вечером, 12 октября, в Уфимском районе произошла смертельная авария с участием пешеходов.

Как сообщили в ГИБДД по РБ, на автодороге Курасково-Николаевка 44-летний местный житель за рулем «Lifan X50» сбил двух молодых людей 21 и 25 лет. После наезда на них автомобиль съехал в кювет. От полученных травм пешеходы скончались на месте аварии. Приехавшие на место медики констатировали смерть.

Со слов водителя, погибшие шли в попутном направлении без световозвращающих элементов на одежде. По данному факту начато разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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