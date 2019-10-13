2019-10-13T08:26:23+03:00
Звезды

«У меня мурашки»: уфимца назвали секс-символом шоу «Танцы» на ТНТ

24-летний Тагир Гиндуллин поражает жюри уже в третий раз
Эльвина АПАРИНА
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24-летний уфимец Тагир Гиндуллин снова поразил жюри проекта «Танцы» на ТНТ, исполнив свой привычный танец в стиле брейкинг. Талантливый парень снова удивил всех наставников – Егора Дружинина, Мигеля и Татьяны Денисовой. Не оставил Тагил равнодушными и зрителей - они с восторгом наблюдали за номер, а в конце громко аплодировали.

Татьяна Дениса и вовсе призналась при просмотре выступления, что у нее мурашки от увиденного.

- У меня мурашки, - прошептала Татьяна.

Таким образом, Тагир с легкостью прошел в следующий этап. Телеканал ТНТ в соцсетях и на видеохостинге назвал танцора новым секс-символом шоу «Танцы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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