В Башкирии осудят 18 членов наркогруппировки

СЕГОДНЯ 09:14 2019-10-13T09:14:01+03:00

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В Башкирии перед судом предстанут 18 участников преступного наркосообщества. Они обвиняются в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере.

По версии следствия, в 2017 году 38–летний житель Стерлитамака вовлёк двух жителей Салавата в незаконное распространение запрещенных средств. Позже в эту же преступную деятельность они вовлекли фигурантов уголовного дела из Уфы и Стерлитамак.

В группу входили оптовые курьеры, которые получали наркотики в крупных размерах, потом перевозили их в квартиры, взвешивали и расфасовывали на меньшие партии.

У наркодилеров было изъято более 10 кг «запрещенки», а также предметы для их взвешивания и упаковки.

Большинство участников организованной группы содержится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU