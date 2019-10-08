В Башкирии молодой водитель насмерть сбил мужчину

СЕГОДНЯ 09:42 2019-10-08T09:42:55+03:00

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Накануне вечером в Зианчуринском районе Башкирии произошло смертельное ДТП с участием пешехода. По данным региональной госавтоинспекции, на 280 километре трассы Магнитогорск-Ира 26-летний местный житель за рулем Hyundai Solaris сбил 53-летнего мужчину. От сильного удара у легковушки помялся капот и крыша, а также разбилось лобовое стекло.

Пешеход в результате происшествия получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда медиков. По словам водителя, погибший внезапно выскочил на проезжую часть в неположенном месте. Дорожные полицейские начали разбирательством.

За 7 октября на дорогах республики зафиксировано 16 ДТП, в которых один человек погиб и 17 – пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU