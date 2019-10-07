2019-10-07T11:29:07+03:00
Экономика

Аналитики рассказали, насколько Уфа отстает по зарплатам от Москвы

Республика расположилась в топ-20 регионов России по этому показателю
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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По итогам первого полугодия 2019 года эксперты РИА Рейтинг провели специальное исследование, где показали динамику роста зарплат в регионах России. По их данным, номинальная заработная плата выросла по всей стране. В Башкирии к началу июля, как утверждают аналитики, рост составил 7,9% по сравнению с таким же периодом 2018 года.

Что касается конкретных цифр, то в РИА Рейтинг отмечают, что в первом полугодии 2019 года средняя зарплата в Башкирии составляла 30 795 рублей. На эти деньги, как пишут специалисты, можно купить чуть больше двух потребительских наборов – четко фиксированных наборов товаров и услуг, необходимых для нормальной жизни. На первом месте, разумеется, расположилась Москва.

Аналитики РИА Рейтинг составили рейтинг регионов по динамике роста средних зарплат. Так, сильнее всех выросли средние зарплаты в Костромской области, на втором месте по этому показателю оказалась республик Тыва, а замыкает тройку Магаданская область. Башкирия расположилась на 19-м месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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