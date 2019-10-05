Жители Башкирии сняли на видео беспечного медведя

СЕГОДНЯ 11:27 2019-10-05T11:27:36+03:00

Лесной зверь не обращал никакого внимания на зевак и занимался своими делами

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В одном из районов Башкирии местные жители сняли на камеру мобильного телефона медведя. Лесной зверь разгуливал вдоль проезжей части и, не обращая никакого внимания на собравшихся вокруг людей, копался в земле. Забавное видео опубликовал канал "Вести-Башкортостан". Очевидцы решили, что изголодавшийся мишка поедал желуди.

- Жаль, с собой даже куска хлеба нет! - пожалел автор ролика.

Косолапый своим представлением собрал целую публику – за его действиями наблюдали как минимум десять человек. Зрителей удивило, что медведь никак не реагирует на посторонние звуки. Кое-кто из зрителей предположил, что зверь попросту оглох.

Очевидцы сняли на видео разгуливающего возле дороги медведя.Подробности: https://gtrk.tv/novosti/148469-eh-pokormit-nechem-bashkirii-ochevidcy-snyali-video-razgulivayushchego-dorogi Официальный сайт ГТРК "Башкортостан": https://gtrk.tv Вступайте в группу ВКонтакте: https://vk.com/gtrkrb Мы в Твиттере: https://twitter.com/gtrkrb

ИСТОЧНИК KP.RU