Жители Башкирии сняли на видео беспечного медведя
В одном из районов Башкирии местные жители сняли на камеру мобильного телефона медведя. Лесной зверь разгуливал вдоль проезжей части и, не обращая никакого внимания на собравшихся вокруг людей, копался в земле. Забавное видео опубликовал канал "Вести-Башкортостан". Очевидцы решили, что изголодавшийся мишка поедал желуди.
- Жаль, с собой даже куска хлеба нет! - пожалел автор ролика.
Косолапый своим представлением собрал целую публику – за его действиями наблюдали как минимум десять человек. Зрителей удивило, что медведь никак не реагирует на посторонние звуки. Кое-кто из зрителей предположил, что зверь попросту оглох.
Очевидцы сняли на видео разгуливающего возле дороги медведя.Подробности: https://gtrk.tv/novosti/148469-eh-pokormit-nechem-bashkirii-ochevidcy-snyali-video-razgulivayushchego-dorogi Официальный сайт ГТРК "Башкортостан": https://gtrk.tv Вступайте в группу ВКонтакте: https://vk.com/gtrkrb Мы в Твиттере: https://twitter.com/gtrkrb
ИСТОЧНИК KP.RU