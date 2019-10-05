2019-10-05T07:00:29+03:00
Общество

Уфимцы смогут бесплатно понаблюдать за звездами в телескоп

В День астрономии планетарий приглашает всех желающих полюбоваться на небесные светила
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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5 октября в Уфимском планетарии отмечают День астрономии. Для горожан и гостей башкирской столицы этот праздник - возможность заглянуть в глубины космоса.

Традиционно на площади перед планетарием установят телескопы, посмотреть в которые можно будет бесплатно. В дневное время, с 12:00 до 14:00, специальный солнечный телескоп наведут на главное светило нашей системы, чтобы увидеть пятна, вспышки, нити и протуберанцы.

Наблюдение за Луной начнется в 19:30, если не набегут тучи. При удачной погоде уфимцы смогут разглядеть в окуляр телескопа лунные кратеры, горы и моря.

Кроме того, в 18:00 в звездном зале пройдет открытая лекция "Соприкосновение с космосом". Ее прочтет Алексей Алликас, действующий член Федерации космонавтики России, педагог высшей категории, отличник образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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