Уфимцы смогут бесплатно понаблюдать за звездами в телескоп
5 октября в Уфимском планетарии отмечают День астрономии. Для горожан и гостей башкирской столицы этот праздник - возможность заглянуть в глубины космоса.
Традиционно на площади перед планетарием установят телескопы, посмотреть в которые можно будет бесплатно. В дневное время, с 12:00 до 14:00, специальный солнечный телескоп наведут на главное светило нашей системы, чтобы увидеть пятна, вспышки, нити и протуберанцы.
Наблюдение за Луной начнется в 19:30, если не набегут тучи. При удачной погоде уфимцы смогут разглядеть в окуляр телескопа лунные кратеры, горы и моря.
Кроме того, в 18:00 в звездном зале пройдет открытая лекция "Соприкосновение с космосом". Ее прочтет Алексей Алликас, действующий член Федерации космонавтики России, педагог высшей категории, отличник образования.
ИСТОЧНИК KP.RU