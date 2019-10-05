2019-10-05T09:13:58+03:00
Недвижимость

Стало известно, когда жители Башкирии получат новые квитанции за отопление

Сумма в них будет больше, так как теперь республика перешла на плату 1/8
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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"Платежки" за отопление и горячую воду по новой схеме "1/8" жители Башкирии начнут получать с 7 октября. Об этом сообщает ООО "БашРТС".

- Срок оплаты данных квитанций продлен до 25 октября, а если платеж поступит позже – то данная оплата будет зафиксирована в квитанции в следующем месяце, - уточняют в ресурсоснабжающей организации.

Напомним, что с началом отопительного сезона республика перешла на новую схему оплаты тепла. Если раньше жители региона платили ежемесячно, то теперь счета будут приходить только в те 8 месяцев, когда непосредственно подается тепло.

В начале 2020 года "платежки" должны скорректировать с учетом того, что потребители платили за отопление все лето.

ИСТОЧНИК KP.RU

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