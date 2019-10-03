«Стало страшно»: в Башкирии на маленькую девочку напала стая диких собак

СЕГОДНЯ 13:45 2019-10-03T13:45:33+03:00

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В башкирском городе Белорецк маленькую девочку преследовала стая диких собак. Около восьми бродячих псов не давали пройти ребенку и довели его до слез. Фотографии с места происшествия в соцсетях опубликовала местная жительница.

– Я люблю животных, но и боюсь их. Всегда с болью читала о расстреле собак. Но когда дети бояться пройти и плачут, то тут не до жалости, – подписала фотографии горожанка.

По словам автора поста, за девочку заступилась проходившая мимо женщина. Она увидела, что та сильно паникует и начинает плакать. Неравнодушная горожанка отогнала бродяг и увела перепуганного ребенка подальше от собак.

фото: vk.com

В комментариях еще одна жительница Белорецка рассказала, что та же свора сегодня преследовала и ее: «Меня провожали до авто, я уже в буквальном смысле запрыгивала в машину. Честно говоря, стало страшно. Администрация должна принять меры», – написала девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU