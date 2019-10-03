«Стало страшно»: в Башкирии на маленькую девочку напала стая диких собак
В башкирском городе Белорецк маленькую девочку преследовала стая диких собак. Около восьми бродячих псов не давали пройти ребенку и довели его до слез. Фотографии с места происшествия в соцсетях опубликовала местная жительница.
– Я люблю животных, но и боюсь их. Всегда с болью читала о расстреле собак. Но когда дети бояться пройти и плачут, то тут не до жалости, – подписала фотографии горожанка.
По словам автора поста, за девочку заступилась проходившая мимо женщина. Она увидела, что та сильно паникует и начинает плакать. Неравнодушная горожанка отогнала бродяг и увела перепуганного ребенка подальше от собак.
фото: vk.com
В комментариях еще одна жительница Белорецка рассказала, что та же свора сегодня преследовала и ее: «Меня провожали до авто, я уже в буквальном смысле запрыгивала в машину. Честно говоря, стало страшно. Администрация должна принять меры», – написала девушка.
ИСТОЧНИК KP.RU