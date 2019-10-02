На улице в центре Уфы умер преподаватель университета

СЕГОДНЯ 09:38 2019-10-02T09:40:32+03:00

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Вчера, 1 октября, скончался преподаватель Уфимского государственного авиационного технического университета. Все произошло рядом с вузом в районе Гостиного двора. Мужчина потерял сознание прямо на улице. Первую помощь ему оказывали студенты и медицинский персонал располагавшегося неподалеку отеля. Преподавателя спасти не удалось. Он скончался на месте.

Телеканал «Вся Уфа» со ссылкой на очевидцев сообщает, что машина скорой помощи смогла приехать на место происшествия только через 40 минут после вызова.

Тело погибшего передано на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. По предварительным данным, признаков криминального характера не обнаружено.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/735339" frameborder="0"></iframe> Умер преподаватель уфимского вуза // 2.02.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU