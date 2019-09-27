Уфу сковали 8-балльные пробки
Движение затруднено по всему городу
В Уфе образовались 8-балльные пробки
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Вечером в пятницу, 27 сентября, Уфы сковали 8-балльные пробки.
По данным популярного сервиса «Яндекс.Пробки», автомобильное движение затруднено во всех частях города. Сложнее всего ситуация, традиционно, в историческом центре и южном выезде из города.
Почти без движения стоят участки улиц Пушкина, Заки Валиди, Карла Маркса, Цюрупы и проспект Салавата Юлаева.
В северной части столицы заторы наблюдаются на проспекте Октября, Уфимском шоссе, улицах Александра Невского и Интернациональной. Ситуацию усугубляется авариями на нескольких загруженных перекрестках.
ИСТОЧНИК KP.RU