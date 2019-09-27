2019-09-27T16:45:41+03:00
Авто

Уфу сковали 8-балльные пробки

Движение затруднено по всему городу
Рустем АХУНОВ
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В Уфе образовались 8-балльные пробкиВ Уфе образовались 8-балльные пробки
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Вечером в пятницу, 27 сентября, Уфы сковали 8-балльные пробки.

По данным популярного сервиса «Яндекс.Пробки», автомобильное движение затруднено во всех частях города. Сложнее всего ситуация, традиционно, в историческом центре и южном выезде из города.

Почти без движения стоят участки улиц Пушкина, Заки Валиди, Карла Маркса, Цюрупы и проспект Салавата Юлаева.

В северной части столицы заторы наблюдаются на проспекте Октября, Уфимском шоссе, улицах Александра Невского и Интернациональной. Ситуацию усугубляется авариями на нескольких загруженных перекрестках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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