В Уфе рецидивист с ножом набросился на тестя

СЕГОДНЯ 17:52 2019-09-27T17:52:03+03:00

Мужчина не смог ужиться под одной крышей со своим тестем

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В минувшую среду, 25 сентября, семейное застолье в одной из квартир микрорайона Сипайлово закончилось поножовщиной.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», вечером в городскую больницу доставили с ножевым ранением 53-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Врачи диагностировали у пострадавшего повреждение передней брюшной стенки. Медики передали информацию о пациенте сотрудникам правоохранительных органов.

Полицейские за нанесение ножевого ранения задержали и доставили в отдел полиции нетрезвого 32-летнего зятя потерпевшего. В ходе допроса задержанный во всем признался. Как выяснилось, между проживающими под одной крышей мужчинами во время совместного распития алкоголя завязалась ссора. В какой-то момент у подозреваемого сдали нервы: он схватился за нож и ударил им своего тестя. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Сейчас ему инкриминируют «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU