В Уфе рецидивист с ножом набросился на тестя
В минувшую среду, 25 сентября, семейное застолье в одной из квартир микрорайона Сипайлово закончилось поножовщиной.
Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», вечером в городскую больницу доставили с ножевым ранением 53-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Врачи диагностировали у пострадавшего повреждение передней брюшной стенки. Медики передали информацию о пациенте сотрудникам правоохранительных органов.
Полицейские за нанесение ножевого ранения задержали и доставили в отдел полиции нетрезвого 32-летнего зятя потерпевшего. В ходе допроса задержанный во всем признался. Как выяснилось, между проживающими под одной крышей мужчинами во время совместного распития алкоголя завязалась ссора. В какой-то момент у подозреваемого сдали нервы: он схватился за нож и ударил им своего тестя. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Сейчас ему инкриминируют «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
ИСТОЧНИК KP.RU