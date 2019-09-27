В Сибае зафиксировали скачок превышения ПДК диоксида серы в 4,5 раза

СЕГОДНЯ 16:13 2019-09-27T16:40:12+03:00

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Сегодня утром, 27 сентября, активисты движения «Сибай, дыши!» сообщили о превышении ПДК диоксида серы в воздухе в 4,49 раза. Резкий скачок был обнаружен в 7:20 на территории поселка Золото, который располагается рядом тлеющим карьером.

– Превышение носило кратковременный характер, резко появилось, резко исчезло. Облачко газа полетело дальше, – написали представители движения в сообществе ВКонтакте.

Накануне было зафиксировано еще одно кратковременное превышение диоксида серы – в 1,382 раза – на улице Пролетарской в Сибае.

Член Совета по правам человека при главе Башкирии Эдуард Кадыров пояснил изданию «Ъ-Уфа», что с приходом холодов ситуацию в Сибае может ухудшиться: по ночам при низкой температуре газ скапливается на дне карьера, а при ее повышении выходит на поверхность.

Напомним, выбросы газа в Сибае происходит из-за тления руды в недействующем карьере. Превышение ПДК было зафиксировано в середине ноября прошлого года. Над городом образовался смог, а жители были вынуждены дышать выбросами серы. Очаги тления еще остаются, несмотря на многоэтапные подтопления.

ИСТОЧНИК KP.RU