В Башкирии с высоты девятого этажа упал молодой парень

СЕГОДНЯ 15:33 2019-09-27T15:33:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Минувшей ночью в Башкирии из окна девятого этажа упал молодой парень. По словам очевидцев, его тело унесло порывами сильного ветра на припаркованный во дворе автомобиль. Прибывшие на место медики скорой помощи были бессильны.

Трагедия произошла в одном из городов республики. Труп под окнами многоэтажки обнаружили местные жители. Они сразу же вызвали «скорую», однако было уже поздно.

– Мы увидели, как кто-то летит с окна 9 этажа. Его тело буквально сдуло ветром в припаркованный автомобиль. Удар был очень сильный, слышали отчетливый звук, – поделился с журналистами «Башкирского спутникового телевидения» свидетель происшествия.

Тело было передано на судебно-медицинскую экспертизу. Установлением всех деталей инцидента займутся правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU