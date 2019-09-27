«Я давно говорила ей, что нужно рассказать маме» - подруга изнасилованной дядей девушки из Башкирии

СЕГОДНЯ 16:31 2019-09-27T16:31:43+03:00

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Подруга 17-летней девушки из Уфы, которую изнасиловал дядя, рассказала, что давно просила ее рассказать правду маме.

Напомним, что об истории с двойным изнасилованием 17-летней девушки из Башкирии стало известно 23 сентября. В полицию пришла мама пострадавшей и рассказала, что ту в салоне своего автомобиля несколько раз насиловал собственный дядя. Однако рассказать о случившемся родителям она решила не сразу. Примечательно, что случаи сексуального насилия произошли в 2018 и 2019 годах.

- Я давно говорила ей, что нужно все рассказать маме. Но она терпела, но потом, видимо не выдержала. В Башкирии она живет только с родителями. Дядя, как и моя и подруга, также приехал в республику из Таджикистана. Те, кто говорят, что насилия не было - неправы, - сообщила девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU