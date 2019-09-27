2019-09-27T15:09:59+03:00
Общество

В Башкирии объединят несколько больниц и поликлиник

Это сделают «в целях повышения эффективности использования бюджетных средств»
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Проект распоряжения опубликовал МинздравПроект распоряжения опубликовал МинздравФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

Сегодня, 26 сентября, Минздрав опубликовал проект распоряжения правительства Башкирии, согласно которому в республике объединят несколько медучреждений. Согласно документу, реорганизация затронет 18 больниц и поликлиник.

В Уфе городскую клиническую больницу №12 присоединят к 13-й. К инфекционной больнице №4 в столице Башкирии перейдет инфекционная больница города Стерлитамака – в результате слияния медучреждение назовут Республиканская инфекционная больница.

Государственный стоматологические поликлиники в Салавате, Октябрьском, Сибае, а также в Бирском и Дюртюлинском районе, согласно документ, присоединят к местный городским и центральным районным больница.

Из текста распоряжения следует, что объединение проводится «в целях повышения эффективности использования бюджетных средств». Закончить реорганизацию планируется к апреля 2020 года. Контроль за исполнением распоряжения возложен на и.о. примьер министра правительства Башкирии Ленару Иванову.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сибае зафиксировали скачок превышения ПДК диоксида серы в 4,5 раза
В Башкирии с высоты девятого этажа упал молодой парень
Студент УГНТУ выиграл грант в размере 500 000 рублей
В Уфе вторую неделю подряд угрожали взорвать один и тот же игровой клуб
Аттракционы уфимского парка Якутова будут распроданы
Детский чемпионат «Карапузы, на старт!» в Уфе: как это было
Секс-символ уфимского хоккея Ульяна Тригубчак зарабатывает за пост в Instagram по два прожиточных минимума
В Уфе начались массовые проверки водителей
Дождь и снег: МЧС Башкирии предупреждает о заморозках
Города Башкирии и Турции заключили соглашения о сотрудничестве
Житель Башкирии поплатится свободой за оскорбление полицейского
Экс-кандидата на пост главы Башкирии преследует извращенец
Телеканал «Вся Уфа» занял первое место!
От традиционных строительных материалов к новым технологиям
В центре Уфы на музыканта театра напали трое неизвестных
В Башкирии открывается международный Аксаковский праздник
В Башкирии прекратили поиски 45-летнего Рустама Хафизова
Снимающий пародии на рэперов школьник из Башкирии встретился с Моргенштерном
В Башкирии разбилась женщина, выпав из окна многоэтажки
Спецназовцам из Уфы запретили проводить учебные стрельбы с дальнобойным оружием
Жительница Башкирии отдала под расписку незнакомым людям полуторагодовалую дочь
Студенты УГНТУ покорили Сибирь
«Черная пятница» - найди идеальную для тебя квартиру!
Воспитатель рассказала о состоянии мальчика из Башкирии, который неделю провел взаперти с телом матери
Стала известна судьба пропавшей в Уфе 14-летней девочки
«Никогда не видели, как горит лампочка»: в селе Башкирии две семьи живут без электричества несколько лет
В Башкирии автомобиль влетел в бетонный забор: водитель погиб на месте
Уфимских школьников научат играть в шахматы