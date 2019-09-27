В Башкирии объединят несколько больниц и поликлиник

СЕГОДНЯ 15:09 2019-09-27T15:09:59+03:00

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Сегодня, 26 сентября, Минздрав опубликовал проект распоряжения правительства Башкирии, согласно которому в республике объединят несколько медучреждений. Согласно документу, реорганизация затронет 18 больниц и поликлиник.

В Уфе городскую клиническую больницу №12 присоединят к 13-й. К инфекционной больнице №4 в столице Башкирии перейдет инфекционная больница города Стерлитамака – в результате слияния медучреждение назовут Республиканская инфекционная больница.

Государственный стоматологические поликлиники в Салавате, Октябрьском, Сибае, а также в Бирском и Дюртюлинском районе, согласно документ, присоединят к местный городским и центральным районным больница.

Из текста распоряжения следует, что объединение проводится «в целях повышения эффективности использования бюджетных средств». Закончить реорганизацию планируется к апреля 2020 года. Контроль за исполнением распоряжения возложен на и.о. примьер министра правительства Башкирии Ленару Иванову.

ИСТОЧНИК KP.RU