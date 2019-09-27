В Уфе вторую неделю подряд угрожали взорвать один и тот же игровой клуб

СЕГОДНЯ 14:26 2019-09-27T14:26:44+03:00

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Происходящие в уфимском игровом клубе на проспекте Октября события иначе как фарсом не назовешь. Оттуда уже второй раз поступает сообщение об угрозе взрыва – причем ровно неделю спустя после первого инцидента. Напомним, в прошлый четверг, 19 сентября, в отдел полиции позвонил уфимец, просадивший в клубе 200 тысяч рублей. Он заявил правоохранителям, что намерен взорвать зал, в котором находилось 30 человек. Прибывшие на место оперативники не нашли никакой взрывчатки и изъяли оборудование.

Собственный источник «КП-Уфа» рассказал, что вчера произошел идентичный случай – тот же адрес и та же угроза, только потерпевший неудачу игрок другой. Мужчина спустил все свои деньги, позвонил в полицию и заявил, что собирается взорвать подпольное заведение, если ему сейчас же не вернут деньги. На вызов вновь приехали сотрудники опергруппы. Они обследовали как сам подвал, в котором располагался игорный клуб, так и все пятиэтажное здание и прилегающую к нему территорию. Никаких бомб и взрывчаток обнаружено не было.

Заявивший об акте терроризма мужчина предпочел скрыться до приезда полицейских. В заведении с незаконной игровой деятельностью стражи порядка задержали 22-летнюю кассиршу и 20-летнего охранника. Они также изъяли с места происшествия 23 монитора, 22 системных блока, видеорегистратор и 5 сотовых телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU