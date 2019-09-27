2019-09-27T13:54:21+03:00
Общество

Аттракционы уфимского парка Якутова будут распроданы

Оборудование общей стоимостью в 19 млн рублей выставят на торги
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: пресс-служба парка им. Якутовафото: пресс-служба парка им. Якутова
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На сайте Арбитражного суда Москвы опубликован перечень аттракционов уфимского парка Якутова, которые будут выставлены на торги. Общая стоимость оборудования составляет 19 млн рублей.

Иск с требованием взыскать долги с компании «Парк имени Якутова» подал банк «Траст». Финансовая организация в суде обратила взыскание на имущество в виде 17 аттракционов, которые оцениваются в 19,161 млн рублей.

Среди оборудования значатся катальная горка, бассейн, карусели, автодром с машинками, батуты, детское колесо обозрения, башня свободного падения и детский поезд. Самый старый аттракцион датируется 1999 годом, а новый – 2010.

ИСТОЧНИК KP.RU

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