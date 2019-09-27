2019-09-27T13:07:11+03:00
Общество

В Уфе начались массовые проверки водителей

Сотрудники ГИБДД будут проводить профилактические мероприятия
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В ГАИ призвали участников дорожного движения быть законопослушнымиВ ГАИ призвали участников дорожного движения быть законопослушнымиФото: Рустем АХУНОВ
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В пресс-службе уфимской госавтоинспекции рассказали, что сегодня, 27 сентября, на территории города проходят массовые проверки водителей. Рейды дорожных полицейских проводятся в городе каждую пятницу. Профилактические мероприятия, как сообщает ГИБДД, необходимы для пресечения нарушений правил дорожного движения.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и законопослушными на дорогах. Автомобилистам рекомендуют перед выездом проверять исправность машины и не забывать дома необходимые документы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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