В Уфе начались массовые проверки водителей
Сотрудники ГИБДД будут проводить профилактические мероприятия
В ГАИ призвали участников дорожного движения быть законопослушнымиФото: Рустем АХУНОВ
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В пресс-службе уфимской госавтоинспекции рассказали, что сегодня, 27 сентября, на территории города проходят массовые проверки водителей. Рейды дорожных полицейских проводятся в городе каждую пятницу. Профилактические мероприятия, как сообщает ГИБДД, необходимы для пресечения нарушений правил дорожного движения.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными и законопослушными на дорогах. Автомобилистам рекомендуют перед выездом проверять исправность машины и не забывать дома необходимые документы.
ИСТОЧНИК KP.RU