Дождь и снег: МЧС Башкирии предупреждает о заморозках

СЕГОДНЯ 12:58 2019-09-27T12:58:59+03:00

На поверхности почвы будет минусовая температура Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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В МЧС Башкирии сообщили, что завтра, 28 сентября, на территории республики сохранятся заморозки. В воздухе и на поверхности почвы температура упадет до 0, -3 градусов.

В регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдут осадки в виде дождя и снега, местами небольшие. Ночью на отдельных участках дорог образуется гололедица, а утром появится туман, который ограничит видимость до 1-2 километров.

Максимальная скорость северо-западного ветра составит 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет колебаться между -3 и +2 градусами, днем столбик термометра покажет +2, +7.

ИСТОЧНИК KP.RU