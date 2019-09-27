2019-09-27T12:32:50+03:00
Общество

Города Башкирии и Турции заключили соглашения о сотрудничестве

Договор был подписан на бизнес-форуме стран ШОС и БРИКС
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Сегодня - заключительный день форумаСегодня - заключительный день форума
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Администрация Сибая подписала договор о сотрудничестве с властями турецкого города Урла из провинции Измир. Соглашение было заключено на бизнес-форуме стран ШОС и БРИКС, который проходит в Уфе с 25 по 27 сентября.

Ранее, в июне текущего года, в рамках мероприятия «Зауралье-2019», которое проходило в Сибае, уже был заключен меморандум о намерениях. В Уфе подписали полноценное соглашение.

С башкирской стороны документ заверил глава администрации города Рустем Авзалов, а с турецкой – мэр Урлы Ибрагим Бурак Огуз.

На бизнес-форум в столице Башкирии съехались 2800 участников из 31 страны. Одна из главных целей мероприятия – установление международных деловых контактов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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