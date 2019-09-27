Экс-кандидата на пост главы Башкирии преследует извращенец

СЕГОДНЯ 11:37 2019-09-27T11:37:55+03:00

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Экс-кандидат на пост главы Башкирии Сания Тимасова заявила, что опасается неизвестного мужчины. Об этом она рассказала сегодня, 27 сентября, на своей странице в Facebook. По словам модели, ее преследует маньяк под видом таксиста.

– Некий мужчина под видом таксиста меня несколько раз поджидал в разных местах и косил под такси, которое за мной приехало. Белый седан, – написала Тимасова.

Госномер и марку машины она не запомнила, потому что поначалу «не придала значения» ситуации. Несостоявшийся кандидат пояснила, что не собирается разводить панику, а просто хочет предостеречь уфимок.

– Внимательно смотрите, какое такси вызвали и кто вас к себе посадить хочет, – посоветовала модель. – Предупрежден значит вооружён!

ИСТОЧНИК KP.RU