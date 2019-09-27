2019-09-27T11:07:32+03:00
Происшествия

В центре Уфы на музыканта театра напали трое неизвестных

Злоумышленники забрызгали жертву перцовым баллончиком и ограбили
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Минувшей ночью в Уфе жертвой грабителей стал музыкант Башкирского театра оперы и балета. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», на контрабасиста напали трое неизвестных, когда он гулял по улице Кирова, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Злоумышленники воспользовались беспомощным состоянием мужчины. Они забрызгали его газовым баллончиком и избили. Грабители отобрали у музыканта сотовый телефон и кошелек с банковской картой и наличностью. Придя в себя после нападения, 47-летний потерпевший обратился в отдел полиции. Он рассказал правоохранителям о случившемся и пояснил, что запомнил лица преступников и сможет их опознать

ИСТОЧНИК KP.RU

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