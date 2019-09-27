В Башкирии открывается международный Аксаковский праздник

СЕГОДНЯ 10:53 2019-09-27T10:53:23+03:00

Торжественный вечер в честь русского классика пройдут в Башкирском театре оперы и балета Фото: Мила КИЯН

Праздничные мероприятия, посвященные русскому классику, пройдут 27 и 28 сентября в Уфе и на родине писателя.

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Сегодня, 27 сентября, торжества традиционно начнутся с Аксаковских уроков чести в Уфимском командном речном училище и Аксаковской школе-гимназии №11. Урок проведут адмиралы, генералы и генеральные директора оборонных заводов России.

Вечером в Башкирском театре оперы и балета - Аксаковском народном доме пройдет торжественный вечер, в рамках которого отпразднуют 75-летний юбилей писателя, директора Мемориального дома-музея Аксакова, председателя Аксаковского фонда Михаила Чванова, известного исследователя жизни и творчества великого русского писателя Сергея Аксакова. С 1992 года Михаил Чванов руководит Мемориальным домом-музеем Аксакова, в создании которого принимал активное участие.

28 сентября, праздник продолжится в районах республики. В селе Надеждино Белебеевского района пройдут литературные встречи, выставки, круглые столы, творческие вечера, посвященные знаменитому земляку. На центральной площадке села Зубово Уфимского района развернутся национальные дворики и тематические площадки. В программе народные гуляния, встречи с родственниками писателя и праздничный концерт.

ИСТОЧНИК KP.RU