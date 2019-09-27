В Башкирии прекратили поиски 45-летнего Рустама Хафизова

СЕГОДНЯ 10:41 2019-09-27T10:41:12+03:00

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Волонтеры организации «Отклик» сообщили о прекращении поисков 45-летнего Рустама Хафизова из Стерлитамака. Напомним, мужчина перепугал своих родственников, когда перестал выходить на связь с 10 сентября. Исчезнувшего разыскивали едва ли не по всей Башкирии сотрудники полиции и активисты поискового отряда.

Сегодня, 27 сентября, стало известно, что Рустама нашли живым. Где именно удалось обнаружить мужчину, волонтеры не уточняют. Примечательно, что его удалось найти на следующий же день после того как ориентировки появились в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU