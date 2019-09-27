Спецназовцам из Уфы запретили проводить учебные стрельбы с дальнобойным оружием

СЕГОДНЯ 09:53 2019-09-27T09:53:39+03:00

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Сотрудникам спецназа Россгвардии Башкирии запретили проводить стрельбы с дальнобойным оружием на территории полигона в Затоне.

Известно, что летом 2019 года в Ленинский военный суд обратились представители военной прокуратуры. Неопределенный круг местных жителей пожаловался, что стрельбы спецназа мешают их безопасности – якобы пули, выпущенные из дальнобойного оружия каким-то образом попадали в забор жилого дома, расположенного в двух километрах от полигона. На стрельбище началась проверка.

В заборах и крышах жилых домов обнаружили повреждения от пуль калибра 7,6 мм. Эксперты установили, что они были выпущены со стороны полигона спецназа. В итоге суд запретил оперативникам проводить учебные стрельбы с оружием, дальность полета пуль которого превышает 1,5 километра. Таким образом, сейчас спецназ может тренироваться только в стрельбе из пистолетов, пистолетов-пулеметов и двух бесшумных снайперских винтовок.

ИСТОЧНИК KP.RU