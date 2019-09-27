2019-09-27T10:32:10+03:00
Общество

Снимающий пародии на рэперов школьник из Башкирии встретился с Моргенштерном

Встреча с кумиром состоялась в Уфе
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Instagram.ruфото: Instagram.ru
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Ставший в одночасье звездой интернета Камиль Сафиуллин из Стерлитамака встретился со своим кумиром, известным блогером Моргенштерном. Напомним, 13-летний школьник снял исполненную самоиронией пародию на клип Моргенштерна «Новый мерин». На ролике подросток танцует с голым торсом и поет про свой живот. Таким образом он призвал не стесняться своего тела. Видео заметил объект пародии и опубликовал его у себя в Instagram. В конечном счете количество просмотров творения Камиля перевалило за миллион. После этого встреча с кумиром была лишь делом времени.

– Я гулял с другом в тот момент и у меня начал сильно разрываться телефон, лайки комментарии, у меня настолько было радости, я плакал, я стоял на улице радовался и плакал, – рассказал Камиль журналисту «Вести-Башортостан».

Жизнеутверждающая история не обошлась без нотки драматизма. Как оказалось, в прошлом году Камиль потерял отца, которого очень сильно любил. У мальчика на почве трагедии появились комплексы, и своими видео он пытается с ними бороться. Школьника поддерживает старший брат Артем и мама Ольга.

Встреча Камиля и Алишера (настоящее имя Моргенштерна) состоялась в Уфе. Они прокатились по столице Башкирии и обсудили творческие планы. Похоже, в ближайшем будущем ребята выступят на одной сцене – в соцсетях школьник намекнули на совместный концерт.

KEML - Супер друг // 25.09.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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