Воспитатель рассказала о состоянии мальчика из Башкирии, который неделю провел взаперти с телом матери

СЕГОДНЯ 08:58 2019-09-27T08:58:35+03:00

Ребенок до сих пор находится в больнице, с ним рядом находятся родственники со стороны матери

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Стало известно состояние шестилетнего мальчика, который неделю провел взаперти с полуразложившимся телом матери.

Как сообщила заведующая детским садом, который раньше посещал ребенок, мальчик до сих пор находится в стационаре уфимской больницы, но его состояние уже значительно улучшилось – он ест, играет, разговаривает. Рядом с Рамилем (имя изменено – ред.) находится его родная тетя из Москвы, которая приехала в Янаул сразу, узнав о трагедии. Сейчас она оформляет документы об опеке над племянником. Также Рамиля навещают и другие родственники, которые проживают в других городах, но очень переживают за состояние малыша.

Сама же тетя мальчика так и не появилась ни разу в детском саду, чтобы хотя бы забрать документы. Поэтому узнать что-то судьбе малыша практически остается невозможным. Даже собранные в садике деньги для мальчика его родственнице передать не удалось.

- В больнице говорят, что у него все есть – и одежда, и игрушки. А когда Рамиля выпишут – за него уже будут отвечать опекуны, - объясняет Юлия Валиахметова.

Напомним, что жуткую находку обнаружили 16 сентября в одной из квартир Янаула – шестилетний ребенок как минимум неделю провел с телом матери. Мальчика срочно доставили в больницу с сильным истощением и обезвоживанием, а после перевезли в Уфу. Что случилось с его матерью – по-прежнему неясно. По одной из версий, рядом с телом была обнаружена предсмертная записка, по другой – женщину парализовало, поэтому она не могла двигаться, а потом умерла. Следователи до сих пор разбираются в этой запутанной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU