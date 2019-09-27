Жительница Башкирии отдала под расписку незнакомым людям полуторагодовалую дочь

СЕГОДНЯ 09:26 2019-09-27T09:26:02+03:00

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В Калтасинском районе местный житель хватился своей полуторагодовалой дочери – как оказалось, малышку отдала под расписку незнакомым собственная мать. О случае рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.

Мужчина забил тревогу, когда узнал, что его бывшая жена находится в уфимской больнице вместе со старшей дочерью. Всерьез озаботившись тем, где же находится его младший ребенок, он обзвонил всего родственников, однако так и не нашел девочку. После обзвона мужчина обратился в полицию, что дало результат.

Девочку разыскал старший лейтенант Артур Загиров. Ребенок находился у совершенно незнакомых людей. Как оказалось, после развода женщина стала жить с другим человеком. У нового сожителя, по данным МВД, была судимость. Перед тем как лечь в больницу со своей дочерью, она отдала малютку матери своего возлюбленного. Полицейский забрал ребенка и передал отцу. Женщину уведомили о случившемся.

Благодарный полицейскому за помощь отец маленькой девочку направил письму Министру внутренних дел Башкирии Роману Дееву. Мужчина попросил не оставлять случай без внимания и наградить сотрудника правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU