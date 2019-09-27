2019-09-27T08:26:35+03:00
Общество

Стала известна судьба пропавшей в Уфе 14-летней девочки

Школьницу нашли сегодня утром
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсетифото: соцсети
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В Уфе прекратили поиски 14-летней Эвелины С.. Школьница не вернулась домой со школы в Черниковке. Ее искали полицейские и волонтеры. Активисты сообщали, что девочка перестала выходить на связь с родными и близкими накануне. При этом восьмиклассница время от времени появлялась в соцсетях, но упорно никому не отвечала. Родители не стали долго ждать и объявили ее в розыск.

К счастью, сегодня стало известно, что Эвелину нашли живой и здоровой. Где все это время она пропадала, пока непонятно.

– К нам пришла классная руководительница и сказала, что ее нашли. С ней все хорошо, – рассказала одноклассница Эвелины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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