Стала известна судьба пропавшей в Уфе 14-летней девочки
В Уфе прекратили поиски 14-летней Эвелины С.. Школьница не вернулась домой со школы в Черниковке. Ее искали полицейские и волонтеры. Активисты сообщали, что девочка перестала выходить на связь с родными и близкими накануне. При этом восьмиклассница время от времени появлялась в соцсетях, но упорно никому не отвечала. Родители не стали долго ждать и объявили ее в розыск.
К счастью, сегодня стало известно, что Эвелину нашли живой и здоровой. Где все это время она пропадала, пока непонятно.
– К нам пришла классная руководительница и сказала, что ее нашли. С ней все хорошо, – рассказала одноклассница Эвелины.
ИСТОЧНИК KP.RU