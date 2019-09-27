«Никогда не видели, как горит лампочка»: в селе Башкирии две семьи живут без электричества несколько лет

СЕГОДНЯ 08:02 2019-09-27T08:02:49+03:00

Изменить размер текста: A A

На окраине села Чуваш-Кубово Иглинского района Башкирии две семьи живут без электричества восемь и шесть лет. Подростку приходится делать уроки при свечах, а маленькие дети никогда не видели, как горит лампочка.

О ситуации с двумя частными домами, обитатели которых живут без электричества несколько лет, рассказал общественник Динар Зайнуллин. На своей странице в Facebook он пояснил, как так вообще получилось. Оказалось, главы семейств купили у мошенников землю сельхозназначения, строительство архитектурных сооружений на которых не предусмотрено. Тем не менее дома были построены, однако без должного оформления Башкирэнерго не может разрешить подключение электричества (хотя линии электропередач проходят совсем рядом с постройками). В итоге одна семья живет без естественного блага цивилизации шесть лет, а другая – восемь.

– Девочки, трёх и четырёх лет отроду, никогда не видели, как горит "лампочка Ильича", а их брат делает уроки при свечах! И это в то время, когда космические корабли Рогозина бороздят просторы Вселенной! – написал на своей странице Зайнуллин.

Отцу семейства одного из домов приходится закупать свечи в огромных количествах. И как-то продавец в местном хозмагазине спросил, для чего ему столько, на что получил довольно трогательный ответ: «У нас каждый день с женой романтический ужин».

Общественник сообщил, что обновленная команда местных чиновников собирается решить проблему. По словам Зайнуллина, глава района Николай Самойленко предложил два варианта. Первый – Башкирэнерго: если они пойдут навстречу, то электричество в домах появится через месяц. Второй путь – расширение границ села, но это займет больше времени.

– Люди получили надежду и готовы ждать. Ведь до этого ни одна их просьба не находила должного ответа, – подытожил Зайнуллин.

Он пообещал, что как только дети увидят мультики по телевизору, который сейчас пылится в комнате, то напишет об этом отдельно.

ИСТОЧНИК KP.RU