В Башкирии автомобиль влетел в бетонный забор: водитель погиб на месте

СЕГОДНЯ 07:31 2019-09-27T07:31:28+03:00

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Смертельное ДТП произошло накануне вечером, 26 сентября, в Башкирии. На 4-м километре автодороги Буздяк-Сергеевка автомобиль «Лада Гранта» на скорости вылетела на обочину и врезалась в бетонный забор. От мощного удара легковушка превратилась в груду железа: капот смяло, колеса вывернуло. 67-летний водитель погиб на месте до приезда медиков.

Сейчас причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники дорожной полиции. Им же предстоит определить, был ли мужчина пьян, когда садился за руль – для этого назначена медицинская экспертиза.

Всего за минувшие сутки в республике произошло 11 аварий, в которых один человек погиб, и еще десять человек получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU