Жительница Башкирии обнаружила у себя рак благодаря передаче по телевизору

СЕГОДНЯ 06:47 2019-09-27T06:47:47+03:00

Женщина посмотрела программу о профилактике рака и нащупала у себя шишку в груди

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Иногда телевизор может спасти жизнь – во всяком случае, жительнице Сибая Зое Хребковой именно телевизионная программа помогла вовремя распознать опасную болезнь.

Как сообщает «Башкирская спутниковая телекомпания», женщина смотрела репортаж, посвященный профилактике рака молочной железы, а потом решила провести самоосмотр – и обнаружила опухоль.

- Я нашла шишечку небольшую, размером с орешек от дуба. Щупаю – тут есть, а тут нет. И мне сразу вспомнилась эта передача про онкологию, думаю, не дай бог, у меня там что-то, и быстренько побежала к онкологу, - признается Зоя Хребкова.

К счастью, болезнь выявили на ранней стадии, когда опухоль еще не дала метастазы. Женщину успешно прооперировали, и врачи обещают хорошие прогнозы.

В октябре по традиции будет проводиться всемирная акция «Розовая ленточка», посвященная борьбе с раком груди. В Башкирии в поликлиниках и онкоцентрах будут проводиться дни открытых дверей, когда женщинам могут сделать УЗИ и маммографию, а также провести осмотр.

ИСТОЧНИК KP.RU