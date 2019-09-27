В Башкирии разыскивают пропавшую 14-летнюю Эвелину Садриеву

СЕГОДНЯ 06:03 2019-09-27T06:03:23+03:00

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В Уфе полицейские и волонтеры разыскивают 14-летнюю Эвелину Садриеву, которая не вернулась со школы домой.

По данным волонтеров-поисковиков, девочка перестала выходить на связь с родными и близкими еще в прошлый четверг, 26 сентября. Эвелина попросту не вернулась домой из школы, где учится в 8 классе. Примечательно, что аккаунт пропавшей в соцсетях активен – однако ответа от девочки там близкие Эвелины не получают. Послдений раз девочку видели в уфимской Черниковке.

Приметы пропавшей: темные длинные волосы, глаза темные, рост около 155 сантиметров.

Была одета: голубая дутая куртка, черные брюки.

Если вы узнали, где может находиться школьница, пожалуйста, позвоните по телефонам 8-927-969-89-19 или 8-927-941-65-11.

ИСТОЧНИК KP.RU