2019-09-27T06:03:23+03:00
Общество

В Башкирии разыскивают пропавшую 14-летнюю Эвелину Садриеву

Девочка не вернулась домой со школы
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Девочка не вернулась домой из школыДевочка не вернулась домой из школы
Изменить размер текста:

В Уфе полицейские и волонтеры разыскивают 14-летнюю Эвелину Садриеву, которая не вернулась со школы домой.

По данным волонтеров-поисковиков, девочка перестала выходить на связь с родными и близкими еще в прошлый четверг, 26 сентября. Эвелина попросту не вернулась домой из школы, где учится в 8 классе. Примечательно, что аккаунт пропавшей в соцсетях активен – однако ответа от девочки там близкие Эвелины не получают. Послдений раз девочку видели в уфимской Черниковке.

Приметы пропавшей: темные длинные волосы, глаза темные, рост около 155 сантиметров.

Была одета: голубая дутая куртка, черные брюки.

Если вы узнали, где может находиться школьница, пожалуйста, позвоните по телефонам 8-927-969-89-19 или 8-927-941-65-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии поиски пропавшего три недели назад мужчины завершились трагедией
Жительница Башкирии обнаружила у себя рак благодаря передаче по телевизору
Мобильник спас жизнь женщины из Башкирии, заблудившейся в лесу
Власти Башкирии прокомментировали случай с покосом травы рабочим во время снегопада
Врач из Уфы поможет молодой девушке, которая плачет «бриллиантовыми» слезами
Уфимская экс-дознавательница, обвинившая своих коллег в изнасиловании, огорчила журналистов
Уфимке уже несколько лет врачи не могут поставить точный диагноз
Нет вестей почти два месяца: в Башкирии разыскивают 29-летнего Максима Панкова
Житель Магнитогорска жестоко убил приятеля из Башкирии, защищая честь матери
«Салават Юлаев» сыграет с питерским СКА
Андрей Назаров на форуме стран ШОС и БРИКС в Уфе предложил создать клуб предпринимателей
Убийцу двух женщин из Башкирии, нашли мертвым в лесу
Жительница Башкирии отдала аферистам 1,7 млн рублей, желая получить 15
Ревнивец из Уфы несколько раз ударил ножом свою бывшую любовницу
В суд вызвали отца уфимской экс-дознавательницы, обвинившей своих коллег в групповом изнасиловании
Уфимцы сняли на камеру местных Тома и Джерри
В Башкирии без вести пропал 45-летний Рустам Хафизов
Двое рецидивистов из Уфы за четыре часа ограбили три салона микрозаймов
Житель Уфы поймал рыбу в огромной луже