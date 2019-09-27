2019-09-27T06:30:35+03:00
Общество

Мобильник спас жизнь женщины из Башкирии, заблудившейся в лесу

Любительница собирать грибы сильно промокла, но не пострадала
Яна БАЗЕКИНА
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..Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Мобильник спас жизнь женщины, заблудившейся в лесу. Как сообщает республиканский Госкомитет по ЧС, женщина 1969 года рождения отправилась за грибами в прилесок неподалеку о НСТ «Чулпан» Дюртюлинского района, но увлеклась процессом и забрела в чащу. Поняв, что заблудилась, женщина решила позвонить спасателям. Те быстро выехали на место, и уже вскоре нашли заблудившуюся любительницу тихой охоты. Женщина сильно промокла и продрогла, но от медицинской помощи все же отказалась.

В пресс-службе ведомства напомнили грибникам, что отправляясь в лес, стоит взять с собой полностью заряженный телефон и сразу звонить спасателям, если поняли, что заблудились. Также не стоит пытаться выбраться из леса самостоятельно, лучше остаться на месте и ждать подкрепления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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