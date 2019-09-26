Уфимская экс-дознавательница, обвинившая своих коллег в изнасиловании, огорчила журналистов

СЕГОДНЯ 19:42 2019-09-26T19:42:14+03:00

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Уфимская экс-дознавательница, обвинившая трех своих высокопоставленных начальников в групповом изнасиловании, сильно огорчила журналистов. Если и ранее Гузель С. (имя изменено – ред.) отказывалась комментировать ситуацию и пряталась от камер, то сейчас корреспондентам ГТРК «Башкортостан» все же удалось до нее дозвониться по телефону, но в ответ они не услышали ничего хорошего.

- Хочу сказать, что ваши предложения меня не интересуют, поэтому я хочу вас огорчить и желаю, чтобы вы мне больше не звонили, - заявила девушка в ответ и бросила трубку.

Напомним, что сегодня, 26 сентября, в Кировский районный суд на очередное заседание пришел отец бывшей дознавательницы, который выступил в качестве свидетеля стороны обвинения. Мужчина подтвердил данные ранее показания, что в тот вечер ему позвонила мать Гузель и рассказала о случившемся. Он приехал к дочери домой, выслушал ее версию, после чего отправился по своим делам. Оно и неудивительно, мужчина и ранее признавался, что практически не общается с дочерью и давно живет с другой семьей.

Вся эта громкая история началась с того, что 23-летняя дознавательница обвинила трех своих начальников в избиении и групповом изнасиловании в ночь на 31 октября, когда она осталась с ними в здании уфимской миграционной службы. Следствие длилось более полугода, и в июле, наконец, дело передали в суд, заседания которого продолжаются и по сей день. Обвиняемые по-прежнему находятся под домашним арестом и верят в справедливый приговор, уверяя, что их бывшая подчиненная все выдумала.

ИСТОЧНИК KP.RU