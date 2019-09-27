2019-09-27T12:08:19+03:00
Общество

Житель Башкирии поплатится свободой за оскорбление полицейского

Теперь мужчине предстоит 200 часов обязательных исправительных работ
Яна БАЗЕКИНА
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Страж порядка сделал замечание хулигану, а тот окатил его отборной браньюСтраж порядка сделал замечание хулигану, а тот окатил его отборной бранью
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Житель Илишевского района отправится на обязательные работы и выплатит внушительный штраф за оскорбление полицейского.

Вся эта неприятная история произошла в феврале 2019 года: 36-летний мужчина, будучи изрядно пьяным, закатил скандал в одном из городских медучреждений. Прибывший по вызову полицейский попытался утихомирить буяна, но тот начал оскорблять представителя власти, что слышали и врачи, и пациенты.

В районном отделении следственного комитета по данному факту возбудили уголовное дело. В итоге суд приговорил мужчину к 200 часам обязательных работ, а также обязал выплатить полицейскому компенсацию морального ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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