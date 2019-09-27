Житель Башкирии поплатится свободой за оскорбление полицейского

СЕГОДНЯ 12:08 2019-09-27T12:08:19+03:00

Страж порядка сделал замечание хулигану, а тот окатил его отборной бранью

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Житель Илишевского района отправится на обязательные работы и выплатит внушительный штраф за оскорбление полицейского.

Вся эта неприятная история произошла в феврале 2019 года: 36-летний мужчина, будучи изрядно пьяным, закатил скандал в одном из городских медучреждений. Прибывший по вызову полицейский попытался утихомирить буяна, но тот начал оскорблять представителя власти, что слышали и врачи, и пациенты.

В районном отделении следственного комитета по данному факту возбудили уголовное дело. В итоге суд приговорил мужчину к 200 часам обязательных работ, а также обязал выплатить полицейскому компенсацию морального ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU