Житель Башкирии поплатится свободой за оскорбление полицейского
Житель Илишевского района отправится на обязательные работы и выплатит внушительный штраф за оскорбление полицейского.
Вся эта неприятная история произошла в феврале 2019 года: 36-летний мужчина, будучи изрядно пьяным, закатил скандал в одном из городских медучреждений. Прибывший по вызову полицейский попытался утихомирить буяна, но тот начал оскорблять представителя власти, что слышали и врачи, и пациенты.
В районном отделении следственного комитета по данному факту возбудили уголовное дело. В итоге суд приговорил мужчину к 200 часам обязательных работ, а также обязал выплатить полицейскому компенсацию морального ущерба.
ИСТОЧНИК KP.RU