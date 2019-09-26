Нет вестей почти два месяца: в Башкирии разыскивают 29-летнего Максима Панкова

СЕГОДНЯ 17:54 2019-09-26T17:54:22+03:00

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Вот уже почти два месяца родные и близкие разыскивают 29-летнего жителя Стерлитамака Максима Панкова. В последний раз молодой мужчина выходил на связь с родственниками еще в начале августа, поэтому семья обратилась за помощью к волонтерам ДПСО «Отклик» и написали заявление в полицию.

Приметы: рост 185 сантиметров, среднее телосложение, короткие русые волосы и карие глаза.

Был одет: темная куртка, темно-синяя олимпийка, джинсы, черные кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении Максима Панкова, просьба сообщить в полицию или волонтерам по номеру 8(987)106-06-01.

ИСТОЧНИК KP.RU