2019-09-26T17:54:22+03:00
Общество

Нет вестей почти два месяца: в Башкирии разыскивают 29-летнего Максима Панкова

К поискам мужчины подключились полиция и волонтеры
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: ДПСО "Отклик"Фото: ДПСО "Отклик"
Изменить размер текста:

Вот уже почти два месяца родные и близкие разыскивают 29-летнего жителя Стерлитамака Максима Панкова. В последний раз молодой мужчина выходил на связь с родственниками еще в начале августа, поэтому семья обратилась за помощью к волонтерам ДПСО «Отклик» и написали заявление в полицию.

Приметы: рост 185 сантиметров, среднее телосложение, короткие русые волосы и карие глаза.

Был одет: темная куртка, темно-синяя олимпийка, джинсы, черные кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении Максима Панкова, просьба сообщить в полицию или волонтерам по номеру 8(987)106-06-01.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24