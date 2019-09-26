Убийцу двух женщин из Башкирии, нашли мертвым в лесу

СЕГОДНЯ 15:40 2019-09-26T15:49:03+03:00

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34-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве двух женщин из Башкирии, нашли мертвым в лесу недалеко от места преступления.

Напомним, что печальная история произошла в Буздякском районе Башкирии в ночь на 15 сентября. По предварительной версии, житель деревни Шигайкулбаш жестоко расправился с бывшей женой и тещей прямо на глазах у своего сына – женщин он убил топором. На утро соседи обнаружили окровавленные тела двух женщин, рядом с которыми находился 8-месячный ребенок.

Сегодня стало известно, что мужчину нашли мертвым недалеко от деревни, где произошло убийство. Информацию журналистам «КП-Уфа» подтвердили в МВД республики. Сейчас делом будут заниматься сотрудники Следкома Башкирии.

По предварительной версии, обезумевший от осознания своего поступка мужчина мог покончить с собой.

ИСТОЧНИК KP.RU