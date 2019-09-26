Врач из Уфы поможет молодой девушке, которая плачет «бриллиантовыми» слезами

СЕГОДНЯ 20:28 2019-09-26T20:28:30+03:00

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Каждый день 22-летней девушке из Армении приходится испытывать сильную боль, поскольку плачет она не обычными слезами, а «бриллиантовыми». У Сатеник Каразян в глазах образуются странные «стекляшки» с очень острыми краями, которые причиняют боль и дискомфорт при моргании. Как сообщают «РИА Новости», впервые неизвестное заболевание проявилось у девушки около двух месяцев назад – и теперь в день из глаз приходится извлекать до 50 слезинок, напоминающих крошечные бриллианты. Их уже отправили на экспертизу, которая поможет определить природу заболевания и назначить лечение.

Сейчас Сатеник Каразян намерен помочь знаменитый офтальмолог Эрнст Мулдашев, который уже назвал случай девушки уникальным.

- В моей практике были пациенты, у которых из глаз выделялся песок. Но чтобы кристалл, тем более равнобедренный, впервые. Я готов пригласить девушку в наш центр, чтобы изучить этот феномен, поставить диагноз и, безусловно, помочь, – цитирует офтальмолога ГТРК «Башкортостан».

ИСТОЧНИК KP.RU